"FABRIANO: Lavori a Santa Maria come da programma"

I lavori del cimitero di Santa Maria stanno proseguendo come da programma e si concluderanno a giorni". Così il sindaco Daniela Ghergo sul cantiere in corso nel cimitero di Santa Maria finito di nuovo (dopo la lunga chiusura di alcune parti perché inagibili) al centro del dibattito politico. "Secondo un primo intervento del sindaco, ad ottobre scorso – ha rimarcato il consigliere Danilo Silvi, i lavori si sarebbero conclusi a marzo scorso per una spesa di 169mila euro. Sono passati circa sei mesi da questa scadenza cosa è accaduto?". "I tempi di realizzazione – spiega il sindaco Daniela Ghergo - sono stati rideterminati a causa di una variante progettuale sopraggiunta nel corso dei lavori. Il nuovo termine è fissato al 30 settembre prossimo salvo eventuali sospensioni al momento non prevedibili dovute a maltempo. In sintesi pertanto – conclude il primo cittadino - al momento non ci sono particolari criticità rispetto ai tempi previsti. L’impresa sta lavorando per rispettare i tempi ed eventuali sforamenti sono disciplinati dalle condizioni contrattuali ma ad oggi non sembrano in vista".