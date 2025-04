Fabriano, lavori di VivaSerizi: martedì stop acqua in alcune vie

Per lavori di manutenzione straordinaria che devono essere effettuati sulla condotta in via Mattarella nel comune di Fabriano. Martedì dalle 14 alle 17 sarà interrotta l’alimentazione idrica in quasi tutta quella via, in via Santa Croce, in parte di via Dante, in località Campo dell’Olmo, nelle vie Ceresani, Fratel Mario Salvatori, Don Ugo Carletti, Pavoni, Bellocchi e Bennani. Alla ripresa dell’erogazione occorrerà lasciar scorrere per qualche minuto l’acqua fredda prima di utilizzarla. Vivaservizi si scusa per il disagio arrecato.