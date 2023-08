Fabriano, lite per l'eredità: minaccia il fratello e viene denunciato

Fabriano (Ancona), 1 agosto 2023 – Furibonda lite tra condomini, intervengono i poliziotti del commissariato di Fabriano che denunciano un fabrianese cinquantenne e gli ritirano i fucili regolarmente detenuti. È avvenuto la scorsa settimana in città quando alcuni condomini hanno richiesto l’intervento della polizia per una lite e un alterco verbale che stava avvenendo nell’androne delle scale tra due fratelli i quali occupano due appartamenti dello stesso condominio. Motivo della lite la destinazione di un piccolo appezzamento di terra a destinazione agricola, ricevuto in eredità dai genitori, in una frazione fabrianese. Uno dei due fratelli avrebbe voluto perseverare nella destinazione originaria (continuando a coltivarci piante da orto) mentre l’altro era deciso a vendere ma non al prezzo di favore proposto dal primo. All’esacerbarsi della discussione sono ben presto iniziate a volare parole grosse. Uno dei due fratelli, in particolare si è lasciato andare ad una minaccia che è stata sentita anche dagli altri condomini, affacciatisi dai loro portoni perchè richiamati dal trambusto. L’arrivo della volante della Polizia ha riportato la calma e il ritorno alla normalità. I poliziotti hanno proceduto alla ricostruzione del fatto mediante l’acquisizione delle dichiarazioni dei due fratelli e delle persone che avevano assistito all’alterco verbale. Vista l’evidenza, confermata da più parti, della minaccia lanciata da un fratello verso l’altro, i poliziotti hanno proceduto quindi, nei confronti del primo, alla verifica del possesso di armi legalmente detenute. Effettivamente l’uomo aveva denunciato e regolarmente detenuto in casa, due fucili da caccia i quali sono stati ritirate cautelarmente dagli agenti. In relazione alla ricostruzione acquisita, il fratello autore delle minacce, 50enne fabrianese incensurato è stato denunciato. Il commissariato di informa che proseguono senza interruzioni le verifiche sull’attualità delle certificazioni medico-legali di idoneità al possesso di armi che hanno validità di cinque anni. Tutti coloro che non dovessero ripresentare, decorso tale termine, il nuovo certificato possono essere oggetto di una particolare procedura che prevede il ritiro delle armi e l’obbligo di cessione delle stesse a terzi in possesso di regolare autorizzazione.