Fabriano, lite tra vicini per il parcheggio sotto casa: lei colpisce lui con la scopa

Fabriano (Ancona), 5 settembre 2025 - Lite per il parcheggio sotto casa, due vicini urlano lei picchia lui con la scopa: arrivano i poliziotti che placano gli animi e li denunciano entrambi. E’ accaduto nei giorni scorsi quando la polizia di Stato del commissariato di Fabriano è intervenuta nella periferia della città per sedare una lite in strada, a seguito di segnalazione da parte di alcuni residenti.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato i due, un uomo e una donna, vicini di casa, i quali, stavano ancora litigando. Sono stati riportati alla calma e separati dagli agenti. L’uomo riferiva che, dovendo uscire dal proprio cortile di casa con la propria auto, aveva trovato difficoltà nel fare manovra a causa uno stendino per panni posizionato proprio al limite della proprietà dalla vicina di casa. Sceso dal veicolo per spostarlo di qualche centimetro, ha riferito di essersi visto aggredire dalla vicina, dapprima con le urla e le offese, poi con un manico di scopa. Sarebbe stato colpito dalla donna alla schiena ed alle gambe, sino a cadere a terra. La donna invece sosteneva di subire da tempo le prepotenze dell’uomo che, non rispettando la sua proprietà, era solito lasciare oggetti e parcheggiare nell’area di pertinenza dell’abitazione di lei.

La signora aggiungeva che, prima dell’intervento della Volante, aveva notato il vicino afferrare il suo stendino con i panni stessi e, dopo averlo spostato di un metro, sbatterlo a terra, facendo cadere anche alcuni indumenti stesi. A quel punto tra i due era iniziato lo scontro verbale, accompagnato anche da minacce da parte dell’uomo. La donna avrebbe reagito colpendolo con il manico di scopa che aveva tra le mani. Solo l’intervento della polizia ha consentito di ricomporre il litigio tra i due. Successivamente, entrambi si sono recati al pronto soccorso di Fabriano, dove sono state riscontrate lesioni lievi. La prognosi è stata rispettivamente di giorni 8 e 5 sia per le contusioni riportate che per lo stato di agitazione dovuto al litigio. I poliziotti del commissariato hanno raccolto le rispettive denunce, a seguito della quali sono state acquisite anche le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti. Alla luce della ricostruzione della vicenda, i due fabrianesi sono stati denunciati per lesioni personali volontarie, l’uomo anche per minaccia.