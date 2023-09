Fabriano, "Lui è il mio fidanzato" e giù calci, pugni e morsi: 30enne denunciata

Fabriano (Ancona), 29 settembre 2023 – “Questo è il mio ragazzo, tu cosa vuoi?”. E giù calci pugni e morsi a quella che pensa essere la sua rivale in amore. C’è voluto l’intervento della proprietaria del bar per difendere la ragazza malmenata e poi della polizia per rintracciare e denunciare la donna che, accecata dalla gelosia, l’aveva aggredita poco prima. È accaduto nei giorni scorsi in un locale in pieno centro. Una donna era in un locale del centro a bere un drink in compagnia di una sua amica quando si è avvicinato prima un giovane loro conoscente con cui hanno scambiato due chiacchiere e poi da una ragazza, trentenne, conosciuta da loro solo di vista e visibilmente gelosa dell’incontro di lui. La trentenne da qualche tempo domiciliata a Fabriano, sosteneva di essere la fidanzata del giovane e chiedeva a quella che poi diventerà la vittima di questa vicenda, cosa stesse facendo vicino a lui e di cosa stessero parlando. Visto il tono e intuendo una ‘pericolosa’ crisi di gelosia, la giovane, con poche parole, ha liquidato l’interlocutrice allontanandosi lungo corso della Repubblica insieme all’amica e ad altri amici che erano nel locale. Tutto il gruppo si è portato, successivamente, in un altro bar del centro, fermandosi all’esterno e consumando bevande. Ma poco dopo, nuovamente, la fabrianese è stata raggiunta dalla stessa ragazza gelosa la quale, senza proferire altre parole, avrebbe iniziato ad aggredirla fisicamente con calci e pugni in tutto il corpo. L’avrebbe anche morsa ad un avambraccio. Nel trambusto la vittima è stata accompagnata all’interno del bar dalla stessa proprietaria del locale accorsa per sottrarla alla “furia” della donna accecata dalla gelosia. Qualcuno dei presenti ha allertato la polizia che, pur intervenuta tempestivamente con una volante non ha trovato più sul posto l’autrice delle violenze: nel frattempo si era infatti allontanata. La giovane malmenata intanto è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Fabriano dove, dopo aver ricevuto le prime medicazioni è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Riconosciuta da alcuni presenti e immortalata dalle telecamere dei due locali del centro, la donna che ha picchiato la ‘rivale’ è stata identificata: si tratta di una trentenne da qualche tempo domiciliata a Fabriano. Dovrà rispondere di lesioni dolose. Alla luce dei fatti il commissariato di polizia di -Fabriano segnalerà la posizione della trentenne alla questura di Ancona per l’adozione di specifiche misure preventive di tutela della sicurezza e tranquillità pubblica.