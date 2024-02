Fabriano, macchina fotografica e borse: ancora truffe messe a segno

Fabriano (Anona), 16 febbraio 2024 - Mentre proseguono gli incontri di legalità nelle scuole la compagnia carabinieri di Fabriano scopre altre due truffe telematiche. Stamattina l’incontro dei carabinieri della compagnia al liceo classico di Fabriano con 80 ragazzi delle classi prime, seconde e terze del liceo socio economico e della 1G liceo scienze umane. Un incontro volto a illustrare anche come difendersi dalle truffe informatiche oltrechè dal cyberbullismo e da altri reati e abusi. Tante le domande dei ragazzi anche sull’abuso di alcol e sull’uso di sostanze stupefacenti. Sul fronte truffe i carabinieri hanno denunciato un 30enne nato e residente in Campania. Vittima una 60enne di Serra San Quirico interessata all’acquisto di una macchina fotografica. Dopo aver visto un annuncio sul web la donna ha versato 800 euro su un conto corrente estero e si è messa in attesa dell’acquisto che non è mai arrivato a domicilio. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno avviato le indagini e sono arrivati a identificare e denunciare il 30enne campano. A Fabriano invece una 20enne si è innamorata di due borse griffate viste in rete e si è accordata con il presunto venditore sul prezzo pari a 218 euro. Versata la somma su una prepagata però le borse non sono mai arrivate. I carabinieri dopo articolate indagini informatiche sono arrivati a un 20enne nato e residente in Puglia anche lui denunciato per truffa. Dunque prevenzione e repressione da parte della compagnia carabinieri sul fenomeno delle cybertruffe.