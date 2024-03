Fabriano, mamma del poliziotto fa arrestare il truffatore: foglio di via per il 27enne

Fabriano (Ancona), 16 marzo 2024 – Truffatore arrestato in flagranza dai poliziotti: mano pesante del questore di Ancona Cesare Capocasa nei confronti del 27enne napoletano. La truffa del ‘finto avvocato’ è andata in scena giovedì nella città della carta ai danni di una 82enne fabrianese, figlia di un poliziotto che informato dalla moglie ha arrestato il flagranza il malvivente che lo ha anche spintonato e ferito. Venerdì il giovane comparso davanti al giudice, ha chiesto scusa per la reazione nei confronti dei poliziotti in borghese e ha patteggiato 8 mesi, pesa sospesa, e rimesso in libertà. Tempestiva è stata l’azione della divisione Anticrimine della questura di Ancona per la istruzione e definizione del procedimento finalizzato all’applicazione di una misura di prevenzione in capo all’arrestato. Questa è stata individuata nel foglio di via obbligatorio dalla città di Fabriano per quattro anni, il massimo consentito dalla legge, provvedimento firmato dal questore Capocasa nella mattinata di venerdì e notificato immediatamente dopo il termine dell’udienza di convalida dell’arresto e giudizio direttissimo. Il provvedimento inibitorio di ritorno in città comporterà, se violato, la pena dell’arresto da uno a sei mesi. Il 27enne per mettere in atto la truffa del finto avvocato, giovedì pomeriggio, aveva chiamato il numero fisso dell’anziana non sapendo fosse la madre di un poliziotto. “Sono l’avvocato Rossi, suo figlio ha avuto un incidente e ha ferito una donna che era incinta. Lei ha perso il bambino, deve essere sottoposta a intervento chirurgico a servono 12mila euro o saranno problemi seri”. Una storia che l’anziana aveva già sentito dal figlio, sovrintendente al commissariato di polizia, il quale l’aveva avvertita di diffidare sempre da quel genere di telefonate. L’anziana ha lasciato parlare l’uomo al telefono. Lui ha anche finto di passarle un maresciallo dei carabinieri che le confermava dell’incidente e la necessità di saldare quella somma. L’anziana, sotto pressione ha detto al truffatore che però in casa aveva solo 3.100 euro. “Vanno bene lo stesso - avrebbe risposto il finto avvocato - il resto lo anticiperò io poi con calma lei me li darà. Mando mio cugino a prenderli”. L’anziana nel frattempo ha provato a telefonare al figlio che però non gli ha risposto. Poi ha chiamato la nuora raccontandole tutto e la donna l’ha tranquillizzata e le ha detto e che avrebbe subito avvisato il marito. Il poliziotto, che era di turno ha capito che si trattava di truffa e ha allertato subito i colleghi. Il figlio della donna si è nascosto nel palazzo e ha atteso la madre che è scesa nell’androne, al piano terra, dove il truffatore le aveva dato appuntamento. Poco dopo è arrivato un giovane, 28 anni, identificato poi come un napoletano, che ha fatto il gesto di prendere la busta con dentro i soldi che l’anziana aveva riposto. A quel punto è intervenuto il poliziotto-figlio. Era in borghese e ha cercato di fermare il truffatore che ha opposto resistenza provando a dire: “sono il maresciallo Primo”. Per fuggire ha spinto il poliziotto che è caduto e rimasto ferito. Medicato al pronto soccorso è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. I colleghi hanno bloccato il napoletano fuori dalla palazzina e lo hanno arrestato per tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Davanti alla giudice Martina Marinangeli il 27enne campano ha chiesto scusa per la reazione avuta con i poliziotti che non avrebbe subito riconosciuto perché in borghese. “Mi sono trovato accerchiato – ha sostenuto il 27enne in aula - ma non era mia intenzione fare del male a nessuno. Ho avuto una reazione ingiustificata”. Ha patteggiato ad 8 mesi, pesa sospesa, e rimesso in libertà. E ora non potrà rimettere più piede a Fabriano per 4 anni.