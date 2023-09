Fabriano, Max Giusti al Gentile nei panni del Marchese del Grillo

Fabriano (Ancona), 20 settembre 2023 – Nomi di punta del teatro ma anche della tv per la nuova stagione del teatro Gentile. Si comincia l’11 ottobre con la prima nazionale di Forte e Chiara, un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one woman show in cui Chiara Francini, diretta da Alessandro Federico, ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Vivace e prorompente il 18 novembre giunge al Gentile la compagnia veneta Stivalaccio Teatro, con Romeo e Giulietta. L’amore è Saltimbanco. In scena Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello, anche regista, giocano con sapienza con i diversi registri e con l’improvvisazione, trasformando la commedia sul palco in materia viva e coinvolgente. Dopo il grande successo di pubblico e critica e i ripetuti sold out, Il Marchese del Grillo, per la regia di Massimo Romeo Piparo e con il travolgente talento di Max Giusti, giunge a Fabriano il 5 e 6 dicembre in prima regionale. La commedia musicale tratta dalla sceneggiatura del film cult di Mario Monicelli, con il nuovo adattamento scritto da Massimo Romeo Piparo e Gianni Clementi, è un mix vincente di ironia e sarcasmo, con le musiche originali composte da Emanuele Friello e un cast di oltre 30 artisti. “Sono orgoglioso di far parte di questo straordinario allestimento – sottolinea Max Giusti – e di essere romano, un romano che ama il mondo. Interpretare il Marchese Onofrio del Grillo è una sensazione intensa e bellissima, è come sentirsi avvolti dentro un mantello fatto di Roma, delle nostre piazze, dei nostri vicoli, della nostra gente”. Glauco Mauri e Roberto Sturno affronteranno per la prima volta Thomas Bernhard il 21 gennaio con Il riformatore del mondo e Minetti, ritratto di un artista da vecchio nel progetto Interno Bernhard, con la regia di Andrea Baracco. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale il 2 febbraio con l’adattamento di Perfetti Sconosciuti, una brillante commedia con Paolo Calabresi e altri 6 attori sull’amicizia, campione d’incassi al cinema, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Il 28 febbraio sarà la volta di “Edipo re. Una favola nera del Teatro dell’Elfo”: un viaggio visionario e musicale in compagnia di Edipo. Arturo Brachetti porterà in scena il 9 marzo ‘Solo. The Legend of quick-change’, un vero e proprio assolo con al centro il trasformismo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Il 19 marzo Ettore Bassi in ‘Trappola per topi’ di Agatha Christie, regia di Giorgio Gallione. Il 14 dicembre Lo Schiaccianoci coreografia di Marius Petipa danzata dai ballerini del Balletto Teatro dell’Opera Nazionale della Romania. “Il programma che presentiamo per la seconda stagione di Prosa 2023/24 veramente di alta qualità, ritengo possa essere stimolante ed attrattivo – sottolinea l’assessore alla Bellezza e alla Cultura della Città di Fabriano Maura Nataloni. - Il teatro riveste un’importante funzione culturale. La cultura deve essere pensata anche come un insieme di idee, che accrescono e migliorano la coesione ed il benessere sociale. La rigenerazione delle comunità e delle città passa sempre di più dalla capacità di introdurre idee che diventano progetti. Il teatro rappresenta pertanto non solo un luogo di divertimento, ma anche un’occasione culturale. Proponiamo anche ai giovani di avvicinarsi al teatro, espressione culturale intramontabile, per conoscere una esperienza partecipativa e formativa diversa da quella multimediale a cui si rivolgono quotidianamente.” Biglietti su vivaticket.com o in biglietteria.