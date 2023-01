Fabriano, mezzi pesanti intraversati: superstrada chiusa

La neve è caduta abbondante nel Fabrianese

Fabriano (Ancona), 23 gennaio 2023 - A causa di mezzi pesanti intraversati sulla carreggiata, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Fossato di Vico, sulla strada statale 76 “Val D’Esino” al chilometro 5,000 in località Fabriano. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. Tra pioggia incessante, rischio ghiaccio e neve, soprattutto a quote più alte, non sono mancante in queste prime ore di mattinata i disagi nel Fabrianese. Gli eventi meteo, anche nell’entroterra, si sono evoluti come previsto dagli avvisi diramati venerdì dalla Protezione Civile regionale. “La struttura rimane in allerta con tutti i mezzi e gli operatori che sin dalle prime ore di oggi sono operativi” ha affermato il sindaco Ghergo. I vigili del fuoco, intanto, sono intervenuti già da ieri in diverse località e nelle frazioni per la presenza di alcuni rami pericolanti di alberi sulla carreggiata.