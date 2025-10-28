Fabriano, nuovo commissariato "i lavori partiranno all'inizio del 2027

Fabriano (Ancona), 28 ottobre 2025 – Primo sopralluogo tecnico lunedì nella sede che ospiterà il nuovo commissariato della Polizia di Stato di Fabriano, alla presenza di tutti gli enti e le amministrazioni coinvolte. Annunciato il cronoprogramma dei lavori che dovrebbero partire all’inizio del 2027. Erano presenti il questore di Ancona Cesare Capocasa, il sindaco di FabrianoDaniela Ghergo e il responsabile della direzione regionale Marche della Agenzia del Demanio Pierpaolo Russo. Presente il dirigente del commissario di pubblica sicurezza di Fabriano Angelo Sebastianelli. Il progetto di riqualificazione della palazzina, che ne prevede l’adeguamento sismico come struttura strategica in caso di calamità naturali, l’efficientamento energetico, la rifunzionalizzazione e l’ampliamento, è entrato nella fase di elaborazione. L’obiettivo è offrire una struttura moderna e funzionale, ad alta prestazione energetica e ad elevato livello di sostenibilità ambientale, in grado di rispondere alle esigenze del personale e dei cittadini, valorizzando un immobile pubblico in disuso e migliorando l’efficienza dei servizi di sicurezza. Il 25 luglio scorso è stato formalmente sottoscritto il contratto per la progettazione con il raggruppamento temporaneo Acale srl (mandataria), da Relevo srl, arch. Alessandro Moriconi, Archeolab soc. coop. e ing. Alessandro Balducci (mandanti). Ad oggi è in corso la progettazione di fattibilità tecnico-economica a cui seguirà, a valle del parere positivo della Conferenza di Servizi, la progettazione esecutiva. La nuova sede sarà progettata per ospitare 50 agenti e avrà una superficie di 1.366 mq. I fondi stanziati ammontano a 3,7 milioni di euro, con risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno per 2,5 milioni di euro e dall’Agenzia del Demanio per 1,2 milioni di euro. Il cronoprogramma prevede la conclusione della fase progettuale entro il 2026 e l’avvio dei lavori ad inizio 2027. “La nuova sede del commissariato di – evidenzia Capocasa - consentirà alla nostra Amministrazione di essere al servizio del cittadino in maniera sempre più efficace ed efficiente. Gli interventi di riqualificazione contribuiranno a migliorare sensibilmente il benessere del personale, che potrà operare in una sede con spazi molto più decorosi e vivibili anche per l’utenza esterna, nel rispetto dei più elevati ed attuali standard di sicurezza”. “Grazie alla lungimiranza e alla tenacia del Questore di Ancona Cesare Capocasa – prosegue il sindaco Daniela Ghergo - che ringrazio per la determinazione nell’aver voluto conseguire questo risultato storico, e grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia regionale del Demanio, abbiamo la certezza che Fabriano disporrà di una nuova sede del commissariato moderna, efficiente e funzionale, che darà finalmente dignità al lavoro quotidiano della polizia di Stato e migliorerà il servizio ai cittadini. Un risultato importante e atteso, frutto di una forte sinergia istituzionale, che rappresenterà un valore aggiunto sia per la nostra città che per i Comuni limitrofi ricadenti nella delega amministrativa”.