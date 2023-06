Fabriano, nuovo nubifragio Strade e garage allagati

Nuovo nubifragio a Fabriano, dopo la bomba d’acqua di appena 24 ore prima. Ieri pomeriggio la pioggia è caduta abbondante mentre si svolgevano i sopralluoghi disposti dal sindaco Daniela Ghergo nelle scuole e negli edifici pubblici. Nessuna, rispetto alla bomba d’acqua della settimana scorsa, ha subìto allagamenti e oggi tutti i plessi saranno aperti. Lungo la linea ferroviaria Ancona-Roma ieri è ripresa la circolazione dopo lo smottamento in Umbria che aveva bloccato i treni. Si sono registravano ritardi anche ieri fino a 40 minuti. "Abbiamo dovuto chiedere alla Protezione civile regionale scorte supplementari di sacchi di sabbia per proteggere scantinati e garage – spiega il sindaco -. Oltre alle strade nella zona di Attiggio, Fossi di Burano e Case Tiberi, disagi per taverne allagate e strade ostruite dal fango". La situazione più critica lungo la Provinciale 15 tra Attiggio e Fabriano.