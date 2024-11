Fabriano, operaio trovato dalla polizia con 100 proiettili abusivi: denunciato

Fabriano (Ancona), 16 novembre 2024 - I poliziotti del Commissariato di Fabriano hanno denunciato un operaio 58enne fabrianese trovato con proiettili abusivi. Nell’ambito dei continui controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni e prescrizioni circa la detenzione ed il porto di armi sollecitata dal questore di Ancona Cesare Capocasa , gli agenti del commissariato cittadino hanno eseguito, nel corso della settimana, sei controlli nelle case dei fabrianesi titolari di autorizzazioni di polizia. In uno di questi, oltre ai quattro fucili da caccia e relativo munizionamento posseduti, i poliziotti accertavano la presenza di una anonima scatola all’interno dell’armadio blindato contenente oltre cento cartucce per pistola. Alla contestazione dell’evidenza (non risultando detentore del munizionamento rinvenuto) il fabrianese non ha fornito indicazioni precise facendo solo riferimento ad un favore che stava facendo nei confronti di un conoscente anch’egli autorizzato alla detenzione di armi. Di qui il sequestro e la denuncia. Proposta anche la revoca dell’autorizzazione di polizia in materia di detenzione e porto di armi uso caccia.