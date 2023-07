Fabriano, opposizione incalza maggioranza su esternalizzazione mense scolastiche

Mense scolastiche da esternalizzare alla JesiServizi, dall’opposizione Lorenzo Armezzani (Fabriano Progressista) torna a incalzare la maggioranza: "Ad oggi – spiega - non ho ricevuto alcun riscontro da parte della sindaco sull’intenzione di incontrare le lavoratrici e i lavoratori interessati al passaggio a Jesi Servizi srl né mi risulta che siano stati contattati". "Il programma di governo – aggiunge Vinicio Arteconi della stessa associazione politica – sembra sempre più distante dalle prerogative di rispetto dei diritti del personale lavorativo, nel rifiuto di ogni opportunità di dialogo e coinvolgimento nell’ennesimo processo di esternalizzazione di servizi destinati alla collettività e al pubblico". I sindacati, preoccupati per il passaggio dal Comune alla srl, avevano proclamato lo stato di agitazione del personale e Fabriano Progressista ha proposto la creazione di un’azienda pubblica di servizi del territorio montano "per un servizio pubblico di qualità e per la tutela della dignità lavorativa".