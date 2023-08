Fabriano, ospedale Profili "Adesso i costi lievitano"

Sono lievitati da 12 a 19,6 milioni i costi della nuova palazzina delle emergenze da costruire accanto all’ospedale Prolfi e la città attende con ansia una data di inizio lavori. La grande opera progettata dall’ex giunta Ceriscioli attende ormai da tre anni la realizzazione. "Si stanno prendendo i meriti – va all’attacco il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo - di una cosa deliberata da noi nel 2019. In realtà dovrebbero riconoscere la responsabilità di non aver fatto nulla in tre anni se non aver perso tempo nel quale i prezzi sono lievitati". Sono stati tre gli adeguamenti del prezziario per un progetto strategico che ancora non riesce a vedere il via. Lo stabile dovrebbe di potenziare i servizi e garantire la sopravvivenza dell’unico ospedale di primo livello dell’entroterra a corto, da tempo ormai, sia di spazi (dopo il sisma del 2016) che di personale. Sarebbe ancora in corso la fase di verifica del progetto (con le integrazioni all’esecutivo che sono state richieste) e si attende l’iter per l’appalto dei lavori. Il cantiere dovrebbe durare due anni per costruire una nuova palazzina su tre livelli, davanti l’attuale ingresso.

Sa.fe.