"Fabriano PaperSymphony", la mostra

Opere a parete sculture, e installazioni realizzate da 30 artisti con materiali cartacei seguendo la tradizione centenaria fabrianese. Taglio del nastro sabato al museo della carta e della filigrana per "Fabriano PaperSymphony", progetto del Rotary Club di Fabriano realizzato in collaborazione con il Comune di Fabriano Città Creativa dell’Unesco. Si tratta di un incontro tra dieci ospiti e venti artisti fabrianesi che renderanno vivace la manifestazione con opere, sculture e installazioni realizzate con la cellulosa.

A cura del critico d’arte Giuseppe Salerno la presentazione della mostra è fissata per sabato alle 16 alla sala convegni del Museo della Carta e della Filigrana. Ci saranno anche l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni e il presidente del Rotary Doriano Tabocchini. Seguirà la visita alla mostra.

"Anche questa II edizione di Fabriano PaperSymphony – spiega Giuseppe Salerno - nasce all’interno del Rotary, in stretta collaborazione con il Comune è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di veicolare ed evidenziare l’identità della città collegata alla carta. L’idea è quella di far sì che entrando a Fabriano sempre più si possa respirare la carta anche attraverso tutte queste iniziative legate all’arte. Quest’anno, abbiamo introdotto un elemento nuovo: avremo degli artisti di altre regioni italiane, per lo più dalla vicina Umbria, ma anche dalla Calabria e Toscana per un complessivo di trenta artisti di cui 20 di Fabriano e 10 di altre località.

"La carta – sottolinea l’Assessore alla bellezza Maura Nataloni - è espressione del patrimonio culturale della città. La pratica creativa ed artigianale, la filigrana universalmente riconosciuta un’eccellenza fabrianese, hanno reso vincente Fabriano nei secoli passati. La tradizione cartaria è valsa a Fabriano il riconoscimento di città creativa Unesco nel 2013 e da secoli è il suo principale carattere distintivo e unico. Il Rotary e Fabriano Città Creativa Unesco hanno proposto il progetto per dare rilievo all’artigianato artistico della città legato alla carta e contribuire ad esaltare l’immagine mondiale di città della carta. La storia della carta è espressione di ingegno e creatività, le stesse qualità che nella seconda metà del Novecento hanno fatto vivere al nostro territorio una straordinaria esperienza imprenditoriale di dimensione internazionale. Gli artisti del territorio utilizzano la carta che è la protagonista delle opere, con esse fanno rivivere la memoria storica del passato per darne continuità nel tempo e costruire futuro".

La mostra è visitabile a ingresso libero fino al 26 marzo, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.