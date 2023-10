Fabriano, pensa di comprare una vettura ma perde 500 euro di acconto

Fabriano (Ancona), 6 ottobre 2023 – Ancora una truffa messa a segno on line. I carabinieri della stazione di Fabriano hanno denunciato un ventitreenne di Milano, pluripregiudicato, per truffa. A cadere nella sua trappola è stato un fabrianese quarantenne. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, ha visto in un sito l'annuncio di venditore di automobili che aveva messo in vendita on-line un'utilitaria a prezzo particolarmente vantaggioso. Inizia una veloce trattativa telematica. Il presunto concessionario fa presente che in molti avevano visto quella annuncio e c'era l'urgenza di concludere presto l'affare. Per questo motivo il fabrianese ha versato come caparra 500 euro al fine di completare nei giorni successivi l'affare. Del venditore, però, si sono perse poco dopo le tracce. Il tempo di ricevere la somma pattuita. Quando il quarantenne si è reso conto di essere caduto nella trappola ha contattato i carabinieri della compagnia cittadina che, dopo lunghe indagini informatiche, hanno identificato e denunciato il 23enne, per truffa.