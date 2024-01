Fabriano, per non sottoporsi ad alcol test si barrica in auto e minaccia i carabinieri

Fabriano (Ancona), 9 gennaio 2024– I carabinieri lo vedono su di giri, gli chiedono di soffiare sull’etilometro, lui si rifiuta, si barrica in auto minacciando a lungo i militari: doppia denuncia per un trentenne già noto alle forze dell’ordine. Sono complessivamente tre, solo per restare alle ultime ore le denunce da parte dei carabinieri ad altrettante persone nell’ambito dei controlli del fine settimana a Fabriano. Un servizio che ha visto coinvolti militari in divisa e in borghese. In particolare, a mettere in campo i controlli sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, tesi al contrasto del consumo e dell’abuso di sostanze stupefacenti ed alcol alla guida. Nel finesettimana in centro storico dopo le 2 di notte i militari hanno fermato un’auto guidata da un nordafricano 30enne, in possesso di regolare permesso di soggiorno, già noto alle forze dell’ordine. Era in evidente stato di ebbrezza ed è stato invitato a sottoporsi all’esame dell’etilometro. Il 30enne capito che stava rischiando di non poter più guidare, non solo si è rifiutato, ma si è anche chiuso nella propria auto, cominciando a inveire e insultare i carabinieri. Questi ultimi lo hanno invitato più volte ad uscire dal mezzo prospettandogli conseguenze penali importanti per quel suo comportamento. Dopo lunghi minuti, i militari sono riusciti a convincerlo a sbloccare le portiere ed uscire. Ma questo comportamento gli è costato una doppia denuncia: per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test e per resistenza a pubblico ufficiale. La patente gli è stata ritirata e l’automobile è stata sequestrata.