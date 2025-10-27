Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Ancona
CronacaFabriano perde lo scontro diretto in casa. Jesi, partita senza storia contro Imola
27 ott 2025
GIOVANNI ANGELUCCI
Cronaca
Fabriano perde lo scontro diretto in casa. Jesi, partita senza storia contro Imola

Sconfitta pesante per la Ristopro contro una diretta concorrente per la salvezza. La General Conctractor in scioltezza

FABRIANO

73

QUARRATA

81

RISTOPRO FABRIANO: Ramondia 20, Centanni 16, Silke Zunda 7, Vavoli 11, Ponziani 7; Beyrne, Mazzolini ne, Chiucchi ne, Dri 7, Beltrami, Redini 1, Diarra 4. All. Nunzi.

QUARRATA: Molteni 14, Angelucci 14, De Gregori 21, Tiberti 4, Regoli; Coltro 8, Calabrese ne, Mongelli ne, Babovic ne, Novori 4, Prenga 12, Scandiuzzi 4. All. Tonfoni.

Arbitri: Barbieri e Marcelli di Roma

Note – Parziali: 20-18 34-39 65-59 73-81

CERRETO D’ESI

Grave sconfitta interna per la Ristopro Fabriano che si arrende al Quarrata 73-81 in uno scontro diretto contro una rivale verso la corsa alla salvezza. Match equilibrato con i toscani sempre in vantaggio nei primi due periodi e Fabriano che mette la testa avanti in un bel terzo, ma l’ultimo quarto è tutto di marca Quarrata con il break che matura nel finale e non lascia scampo al quintetto fabrianese. Grande equilibrio nel primo quarto che la Ristopro chiude avanti 20-18, ma nel secondo parziale locali in difficoltà e ospiti che passano a condurre sfruttando pure il buon contributo dei suoi cambi (Coltro, Scandiuzzi, Prenga). Si va al riposo lungo sul 34-39. Dopo il rientro, c’è soprattutto Fabriano nel terzo quarto: Centanni sorpassa dalla lunetta (48-47) e subito dopo piazza la tripla del mini allungo (51-47 al 25’): è ancora l’esterno anconetano a caricarsi la squadra sulle spalle e portare la Ristopro sul 55-49 al 27’.

Anche il giovane Romondia, splendida prestazione, si iscrive al club delle triple (63-55 al 29’) e la squadra di coach Nunzi, con un quarto da 31 punti realizzati, va all’ultimo miniriposo sul 65-59 che sembra promettere bene. Due canestri consecutivi di Prenga riportano però avanti Quarrata all’inizio dell’ultima frazione (65-66 al 31’): momento difficile per i biancoblù, tenuti a contatto da altri liberi di Centanni (70-72 al 35’) ma ancora Prenga, decisivo partendo dalla panchina, allunga di nuovo (70-76 al 36’). Fabriano non riesce più a trovare la via del canestro, Coltro e Angelucci sì e Quarrata tocca la doppia cifra di vantaggio di fatto mettendo le mani sui due punti (70-80 al 38’). Finisce 73-81: per la Ristopro una sconfitta pesante che rende vana la miglior prova dell’anno di un Romondia da 31 in valutazione con un clamoroso 5/5 che però non basta.

Andrea Pongetti

