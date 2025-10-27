Fabriano perde lo scontro diretto in casa. Jesi, partita senza storia contro Imola

FABRIANO

73

QUARRATA

81

RISTOPRO FABRIANO: Ramondia 20, Centanni 16, Silke Zunda 7, Vavoli 11, Ponziani 7; Beyrne, Mazzolini ne, Chiucchi ne, Dri 7, Beltrami, Redini 1, Diarra 4. All. Nunzi.

QUARRATA: Molteni 14, Angelucci 14, De Gregori 21, Tiberti 4, Regoli; Coltro 8, Calabrese ne, Mongelli ne, Babovic ne, Novori 4, Prenga 12, Scandiuzzi 4. All. Tonfoni.

Arbitri: Barbieri e Marcelli di Roma

Note – Parziali: 20-18 34-39 65-59 73-81

CERRETO D’ESI

Grave sconfitta interna per la Ristopro Fabriano che si arrende al Quarrata 73-81 in uno scontro diretto contro una rivale verso la corsa alla salvezza. Match equilibrato con i toscani sempre in vantaggio nei primi due periodi e Fabriano che mette la testa avanti in un bel terzo, ma l’ultimo quarto è tutto di marca Quarrata con il break che matura nel finale e non lascia scampo al quintetto fabrianese. Grande equilibrio nel primo quarto che la Ristopro chiude avanti 20-18, ma nel secondo parziale locali in difficoltà e ospiti che passano a condurre sfruttando pure il buon contributo dei suoi cambi (Coltro, Scandiuzzi, Prenga). Si va al riposo lungo sul 34-39. Dopo il rientro, c’è soprattutto Fabriano nel terzo quarto: Centanni sorpassa dalla lunetta (48-47) e subito dopo piazza la tripla del mini allungo (51-47 al 25’): è ancora l’esterno anconetano a caricarsi la squadra sulle spalle e portare la Ristopro sul 55-49 al 27’.

Anche il giovane Romondia, splendida prestazione, si iscrive al club delle triple (63-55 al 29’) e la squadra di coach Nunzi, con un quarto da 31 punti realizzati, va all’ultimo miniriposo sul 65-59 che sembra promettere bene. Due canestri consecutivi di Prenga riportano però avanti Quarrata all’inizio dell’ultima frazione (65-66 al 31’): momento difficile per i biancoblù, tenuti a contatto da altri liberi di Centanni (70-72 al 35’) ma ancora Prenga, decisivo partendo dalla panchina, allunga di nuovo (70-76 al 36’). Fabriano non riesce più a trovare la via del canestro, Coltro e Angelucci sì e Quarrata tocca la doppia cifra di vantaggio di fatto mettendo le mani sui due punti (70-80 al 38’). Finisce 73-81: per la Ristopro una sconfitta pesante che rende vana la miglior prova dell’anno di un Romondia da 31 in valutazione con un clamoroso 5/5 che però non basta.

Andrea Pongetti