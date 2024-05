Fabriano, picchiato al bar per una donna: daspo urbano per il 40enne aggressore

Fabriano (Ancona), 22 maggio 2024 – Insultato e picchiato mentre è in un locale a fare l’aperitivo per motivi sentimentali legati ad una donna: arriva il daspo urbano per un 40enne fabrianese. L’episodio era avvenuto nei giorni scorsi in un locale della periferia dove erano intervenuti i poliziotti. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ora ha firmato una misura preventiva nei confronti dell’autore delle violenze denunciato dal commissariato. Vittima un 43enne fabrianese aggredito da un conoscente per legami sentimentali pregressi con una donna. La vittima stava sorseggiando un aperitivo in compagnia di alcuni amici nel piazzale antistante un bar cittadino, quando è stata avvicinata dal 40enne che, dopo averlo minacciato verbalmente, lo ha aggredito a più riprese con spintoni che lo hanno fatto cadere sugli arredi esterni del bar, compreso un tendone parasole, prima di cadere sull’asfalto. Ferito, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dagli amici dove è stato medicato e curato per le contusioni ed escoriazioni riportate e dimesso con 5 giorni di prognosi, salvo complicazioni. Dopo la querela l’aggressore è stato denunciato dalla polizia per lesioni dolose. La pericolosità in relazione al luogo dell’aggressione, un pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande, hanno spinto la divisione Anticrimine della questura di Ancona ad una approfondita istruttoria finalizzata all’applicazione di una misura di prevenzione in capo al 40enne fabrianese non nuovo ad episodi di violenza. E’ stato così comminato il “daspo urbano”, che vieta l’avvicinamento e l’accesso, per un anno, al locale dove si sono svolti i fatti.