Pistola in pugno tra le luminarie come i rapper: 18enne denunciato

Fabriano (Ancona), 6 gennaio 2024 – A 18 anni si fa prestare la pistola dell’amico per fotografarsi come il suo idolo rapper con lo sfondo delle luminarie di Natale e l’arma (poi rivelatasi giocattolo) in pugno.

Scatta l’allarme al numero unico 112 e interviene la polizia che, avviate le indagini e rintracciato il giovane e la pistola lo denuncia per procurato allarme.

E’ avvenuto in un pomeriggio dei giorni scorsi, in pieno clima natalizio quando alcuni cittadini hanno segnalato alla volante della polizia la presenza, in piazza del Comune, di un giovane in possesso di una pistola che si faceva fotografare da alcuni coetanei con gli smartphone.

Contemporaneamente sono arrivate segnalazioni telefoniche al commissariato nelle quali si faceva riferimento ad alcuni scatti apparsi sui principali social network ritraenti un giovane con una pistola, ripreso sullo sfondo della fontana Sturinalto e del vicino albero di natale allestito dal Comune.

I poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca del giovane segnalato rintracciandolo, qualche tempo dopo, mentre si trovava in compagnia di un gruppo di ragazzi lungo il Loggiato San Francesco.

Alla richiesta di notizie, ammetteva di avere chiesto ad alcuni amici di fargli delle fotografie mentre esibiva una pistola, al fine di “postarle” sui social come alcuni dei suoi miti musicali, in particolari dei rapper. Il giovane sosteneva però che la pistola era una arma giocattolo, prestatagli da un suo amico e a lui restituita dopo gli ‘scatti’.

I poliziotti hanno così deciso di riscontrare le dichiarazioni del giovane chiedendogli i riferimenti dell’amico indicato come proprietario della pistola. Una volta ottenuti gli agenti hanno contattato il giovane e, dopo averlo rintracciato in una via del centro cittadino, gli hanno chiesto contezza di quanto accaduto.

Questi ha confermato la versione poco prima acquisita dai poliziotti, estraendo dalla tasca del giubbotto una pistola semiautomatica con il previsto tappo rosso, quindi un’arma giocattolo.

Rientrato l’allarme, i poliziotti hanno approfondito l’identificazione del giovane che aveva destato l’allarme appurando che si trattava di un ragazzo ventiduenne extracomunitario, in regola con il soggiorno, operaio, da qualche tempo residente in Fabriano da alcuni parenti.

In ragione di quanto avvenuto il ventiduenne è stato segnalato all’autorità giudiziaria e sarà proposto alla divisione anticrimine della questura di Ancona per l’eventuale adozione di misure di prevenzione a tutela della sicurezza e tranquillità pubblica.