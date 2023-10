"Fabriano progressista" in campo per il rispetto del diritto al lavoro: manifestazione in piazza Ieri pomeriggio, la forza di opposizione, associazioni, movimenti e forze sociali si sono riuniti in piazza del Comune per raccogliere firme a sostegno della nuova legge sul salario minimo, con l'obiettivo di rispettare il diritto al lavoro. #Ancona #SalarioMinimo #DirittoAlLavoro