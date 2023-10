Fabriano, raffica di controlli: nel mirino i pregiudicati

FABRIANO (Ancona), 2 ottobre 2023 – Raffica di controlli nella città della carta: nel mirino i pregiudicati. Si sono svolti sabato sera i servizi di ordine pubblico disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa d'intesa con il prefetto Darco Pellos. I controlli in particolare si son concentrati sull’iniziativa ‘Fabriano oktober fest’ ai giardini pubblici Regina Margherita. Un evento, partecipato lungo il corso della serata da migliaia di persone, evento che non ha registrato problemi di ordine pubblico. L'attività del contingente composto da polizia, carabinieri e polizia locale o e diretto dal dirigente del commissariato Fabriano Angel Sebastianelli, si è quindi concentrata sulla identificazione di persone e controllo veicoli delle numerose persone che sono affluite nel corso della serata anche dai Comuni limitrofi e che hanno affollato altre aree e locali del centro storico. A fine serata si sono registrate 53 identificazioni complessive e quattro di queste persone sono risultate avere pregiudizi in materia di stupefacenti e due per reati contro il patrimonio. Trattandosi di persone residenti in altri Comuni, la loro posizione sarà valutata in termini di eventuali applicazioni di misure di prevenzione non avendo gli stessi dichiarato motivi di presenza sul territorio fabrianese validi, riconosciuti e riscontrati. Sono stati anche controllati 12 veicoli. I servizi congiunti di controllo del territorio verranno riproposti anche nei prossimi fine settimana.