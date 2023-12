Fabriano, ruba portafogli al bar e inizia a fare consumazioni: denunciato 34enne

Fabriano (Ancona), 7 dicembre 2023 - I carabinieri dell'aliquota Radiomobile di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci, hanno denunciato un trentaquattrenne del posto per furto con destrezza, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e poi l'hanno segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Tutto è iniziato alcune mattine fa in un bar del centro della città quando un fabrianese settantenne va a fare colazione. Al termine dimentica il portafoglio sul bancone. Poco dopo si accorge di non aver ripreso il portafogli torna indietro, ma del portafoglio nessuna traccia. Avverte il barista che gli conferma che avrebbe guardato le registrazioni delle telecamere di sicurezza interne al locale per capire se il portafogli fosse stato rubato sul bancone. Le telecamere aiutano a ricostruire i fatti: un giovane 34enne, del posto è stato immortalato proprio mentre rubava il portafoglio. È emerso che subito dopo il furto il giovane è uscito, ha preso la tessera bancomat e i contanti, ha gettato via il portafoglio nelle vicinanze ed è andato in un altro bar della città, stavolta in periferia, per effettuare alcune consumazioni di pochi euro visto che sotto a una determinata soglia non c'è bisogno di digitare il pin. I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto. La conclusione del fatto alcuni giorni fa quando il 34enne, ignaro di tutto, si è presenta allo stesso bar dove aveva rubato il portafoglio. Allertati i carabinieri, sono subito arrivati sul posto. Il giovane è stato perquisito, e aveva ancora addosso la tessera bancomat. Tra gli indumenti, anche più di un grammo di hashish. È stato denunciato per furto con destrezza, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e poi segnalato come assuntore.