Fabriano, ruba una pochette del valore di 400 euro da un negozio: beccata 40enne

Fabriano (Ancona), 18 dicembre 2023 - Una denuncia per furto aggravato, un’altra per guida in stato di ebbrezza, un’ulteriore per interruzione di ufficio o pubblico servizio e per procurato allarme. Sono i risultati dei servizi di controllo del territorio attuato nel fine settimana da venerdì a domenica, da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci. Coinvolte tre pattuglie di militari, sia in divisa che in borghese: identificate e controllate oltre 90 persone. A Fabriano una 40enne è stata denunciata per furto aggravato. Nei giorni scorsi aveva rubato una pochette esposta in uno scaffale di un negozio, contenente una piastra per capelli e una spazzola per un valore commerciale superiore a 400 euro. La proprietaria dell’attività commerciale ha sporto denuncia e i carabinieri della stazione di Fabriano, dopo rapide indagini, sono riusciti a identificare la donna che è stata così denunciata. Nei guai ci è finito anche un fabrianese 25enne trovato alla guida in stato di ebbrezza: è stato denunciato. Fermato dai carabinieri è stato sottoposto all’esame dell’etilometro e aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi su litro. Oltre alla denuncia, per lui anche il ritiro della patente di guida, mentre l’auto che stava guidando è stata affidata al legittimo proprietario. Un 28enne di Sassoferrato è stato invece denunciato per interruzione di ufficio o pubblico servizio e per procurato allarme: senza precisato motivo ha chiesto l’intervento del 112. Sul posto i carabinieri della stazione locale che hanno accertato come non ci fosse alcuna motivazione per la sua chiamata di soccorso.