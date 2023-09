Fabriano, rumori molesti da una casa: i carabinieri trovano la droga

Fabriano (Ancona), 11 settembre 2023 – Rumori molesti che provengono dall’interno di un’abitazione di sera: i vicini chiamano le forze dell’ordine intervengono i carabinieri e trovano un giovane con la droga. È accaduto sabato sera quando una pattuglia di questa Aliquota Radiomobile è intervenuta a Fabriano per dei disturbi alla quiete provenienti da un’abitazione in zona Borgo. All’interno dell’appartamento c’era un giovane 31enne di Fabriano che, alla vista dei militari appariva nervoso, guardando continuamente una finestra di un terrazzo. I militari della pattuglia insospettiti, hanno perquisito il terrazzo e nascosto in un vaso hanno trovato un pacchetto di sigarette con all’interno 5 sigarette confezionate con marijuana per un peso di circa 5 grammi. Lo stupefacente trovato è stato sequestrato amministrativamente dai carabinieri e il 32enne è stato segnalato alla locale Prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti.