Fabriano, schizzano sassi dal taglia erba: minaccia il vicino con il seghetto

Fabriano (Ancona), 12 maggio 2023 – Due vicini tagliano l’erba, iniziano a discutere e litigare per via di alcuni sassolini schizzati via e uno dei due minaccia l’altro con il seghetto utilizzato per le potature. C’è voluto l’intervento dei poliziotti del commissariato di Fabriano giovedì per placare gli animi infuocatisi nell’area verde esterna a una palazzina alla periferia della città della carta. Ne è scaturita una denuncia. Nel tardo pomeriggio di giovedì la sala operativa del numero unico di emergenza 112 ha ricevuto l’allarme da parte di un cittadino che riferiva essere stato poco prima minacciato con una arma da un condòmino. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti della volante hanno ricostruito il fatto appena accaduto. In quel condominio alcune unità abitative dispongono di spazi verdi esclusivi. Nel pomeriggio un condomino aveva iniziato il taglio dell’erba utilizzando un rasaerba a motore. Contemporaneamente, un altro condomino stava effettuando potature ad alcune piante nel giardino accanto quando è stato raggiunto da alcuni sassolini e frammenti dello sfalcio del vicino. Per questo ha iniziato a lamentarsi col vicino accusandolo di avere rimosso dal rasaerba la protezione parasassi che avrebbe impedito quel “fastidioso e pericoloso” schizzare di detriti. In pochi istanti gli scambi di battute tra i due vicini sono sfociati in un vero e proprio litigio. In un crescendo di improperi l’uomo, cinquantottenne fabrianese che stava potando gli alberi avrebbe iniziato a sbraitare contro il vicino con vere e proprie minacce accompagnate dall’agitare il seghetto che fino a poco prima stava utilizzando per tagliare gli alberi. “Ti faccio vedere io” avrebbe gridato minacciandolo di fargli male. Così impaurito, l’interlocutore rientrava in abitazione richiedendo l’intervento della polizia attraverso il 112. A quel punto il vicino, intuito che l’uomo era andato a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, ha gettato il seghetto utilizzato per la minaccia sotto un’auto in sosta. I poliziotti, intervenuti ed acquisite le dichiarazioni anche di alcuni testimoni ancora increduli per quanto accaduto, hanno recuperato l’arnese lo hanno sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 58enne fabrianese è stato denunciato per minaccia aggravata. Grazie all’’intervento dei poliziotti, anche i restanti condomini che avevano assistito al brutto episodio, hanno tirato un sospiro di sollievo.