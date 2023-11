Fabriano, scippo alla stazione ferroviaria: nei guai in tre

Fabriano (Ancona), 28 novembre 2023 – Scippo in stazione con la vittima che stava per essere investita : presi in tre. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano hanno denunciato tre persone. Il furto con strappo era avvenuto nei giorni scorsi, di notte all’interno della sala di attesa della stazione ferroviaria cittadina. In quella circostanza, un uomo, avvicinatosi a un passeggero in attesa di un treno, gli ha strappato di dosso il borsello appropriandosi anche dello smartphone. Il derubato ha subito inseguito il ladro fuggito raggiungendo un complice che si trovava a bordo di una auto nel piazzale antistante la stazione. La vittima ha provato a bloccare la marcia del veicolo ma il conducente, invece di fermarsi, continuava la marcia verso di lui. L’auto dei malviventi ha fatto così perdere le sue tracce. La Polfer di Fabriano, allertata del fatto, ha avviato le prime attività di indagine condivise con il commissariato. L’attività investigativa che ne è scaturita ha consentito ai poliziotti del settore anticrimine di procedere a una progressiva selezione della tipologia e del colore di autovettura ricercata nonché dello sviluppo di centinaia di targhe che potevano completare la sequenza dello stesso veicolo, solo parzialmente rilevata al momento del fatto. L’attenzione del commissariato di si è concentrata, di conseguenza, in una lontana frazione del Comune di Fabriano dove, proprio difronte l’ingresso di una abitazione, si trovava parcheggiata l’autovettura dei malviventi. Dopo ore di appostamento, due uomini, usciti dalla abitazione, vi salivano: non facevano in tempo ad accenderla che venivano avvicinati dai poliziotti. Durante le fasi della identificazione i due, evidentemente vistisi “scoperti”, hanno ammesso spontaneamente lo scippo indicando il destinatario finale dello smartphone rubato e consentendone, così, il suo ritrovamento. Il telefonino è stato trovato in possesso di un fabrianese he se l’è visto sequestrare poco dopo in attesa della restituzione al legittimo proprietario. Questi, un 35enne residente da qualche anno nel fabrianese, è stato segnalato per ricettazione. Gli indiziati dello scippo sono stati denunciati per furto pluriaggravato in concorso. Uno dei due (30enne) risulta essere residente nel fabrianese da qualche anno mentre l’altro (coetaneo) è risultato essere temporaneamente ospite presso la sua abitazione. Oltre al procedimento giudiziario, a carico dei soggetti coinvolti verranno effettuate, da parte della divisione Anticrimine della Questura di Ancona, mirate valutazioni in ordine alla pericolosità dimostrata al fine della applicazione di misure di prevenzione da parte del questore Cesare Capocasa.