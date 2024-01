Fabriano, scippo alla stazione mano pesante del questore sul ricettatore del telefonino

Fabriano (Ancona), 18 gennaio 2024 – Scippo alla stazione, mano pesante del questore Cesare Capocasa nei confronti di un 34enne comunitario residente da qualche anno nel comune di Fabriano e già denunciato dalla polizia per ricettazione. La misura scaturisce dallo scippo di cui è stato vittima, nello scorso mese di novembre, un fabrianese mentre era in attesa del treno all’interno della stazione ferroviaria della città della carta. Più in particolare, il viaggiatore era in attesa del treno quando, con una mossa repentina, si è visto strappare di dosso il proprio borsello da un uomo fuggito all’esterno della stazione ferroviaria, in piazzale XX Settembre. Qui, ad attendere il ladro il complice alla guida di un’auto pronta per la fuga. Gli attimi immediatamente successivi hanno visto il derubato che, pericolosamente, si parava di fronte all’auto dei malviventi per impedirne la fuga. Ma ha rischiato, di essere investito. I due hanno subito fatto perdere le loro tracce e le ricerche immediatamente attivate dai poliziotti fabrianesi non avevano dato esito. Tuttavia la successiva certosina attività investigativa sui sistemi pubblici e privati di videosorveglianza attivi sulla zona ha portato i poliziotti a risalire alla targa parziale dell’auto dei fuggitivi. Dalla successiva scrematura di quelle fabrianesi, i poliziotti sono arrivati a un soggetto che vive in una frazione di Fabriano. Dopo alcune ore di appostamento, la polizia ha individuato di due soggetti, successivamente denunciati per furto aggravato. I due hanno indicato il ricettatore dello smartphone rubato, consentendone in suo recupero e la restituzione al derubato. Il ricettatore, un cittadino comunitario 34enne da qualche anno residente nel fabrianese, è stato raggiunto nei giorni scorsi dalla misura di prevenzione del D.Ac.Ur (divieto di accesso ad aree urbane) il cui provvedimento, istruito e definito dalla divisione anticrimine della questura di Ancona, è stato firmato da Capocasa. In particolare, la misura vieta per un anno, l’accesso e lo stazionamento nella stazione ferroviaria di Fabriano, nell’area urbana circostante e nei tre esercizi di somministrazione di cibi e bevande lì attivi, del 34enne considerato che lo scippo era finalizzato alla vendita dello smartphone proprio a lui. L’unica eccezione sarà consentita per l’utilizzo del treno solo nella misura in cui sarà in possesso del titolo di viaggio e solo per i pochi minuti immediatamente precedenti l’arrivo del mezzo alla stazione fabrianese. La violazione del dispositivo del questore Capocasa comporterà una pena particolarmente pesante: reclusione da sei mesi a due anni e multa da euro 8mila a 20mila euro.