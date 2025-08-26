Fabriano se la gode:: "Grazie per le emozioni. La città al settimo cielo"

È un momento di pura emozione per la città della carta. Ancora una volta, Sofia Raffaeli ha riportato Fabriano sul tetto del mondo.

A prendere la parola, con un messaggio carico di orgoglio e affetto, è la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo, che ha voluto esprimere pubblicamente la gratitudine della città per ciò che Sofia rappresenta, dentro e fuori dal campo gara. "Ancora una volta, grazie a Sofia, Fabriano vive un momento di grandissima emozione. Queste medaglie non sono solo un risultato sportivo, ma il simbolo di un percorso fatto di passione, sacrifici e impegno costante. Non era affatto scontato, dopo le Olimpiadi e un anno così intenso, riuscire a confermarsi ad altissimi livelli. E invece Sofia ha incantato ancora il mondo con la sua grazia, la sua forza e il suo talento".

Il commento della sindaca coglie in pieno il valore non solo tecnico, ma umano, del percorso di Sofia. Ogni vittoria è frutto di un lavoro quotidiano, spesso invisibile, fatto di rinunce, concentrazione e determinazione. In un anno segnato da cambiamenti e sfide personali, Raffaeli ha saputo rispondere da vera campionessa. "Vederla brillare su un palcoscenico così importante ci riempie di orgoglio. E ci emoziona anche sentirla parlare della nostra città come della sua casa. Fabriano ha fatto il tifo per lei, l’ha seguita con il cuore e ha gioito ad ogni suo successo. Per questo, a nome di tutta la comunità, le dico grazie: per quello che rappresenta, per le emozioni che ci regala e per il modo in cui porta alto il nome della nostra città nel mondo".

Non è solo una questione di medaglie. È il legame che Sofia continua a mantenere con le sue radici a rendere tutto ancora più speciale. Fabriano non ha mai smesso di seguirla, di sostenerla, di sentirsi parte delle sue vittorie. Il suo affetto per la città è autentico, ricambiato e fortemente simbolico.

"E naturalmente, un ringraziamento speciale anche alla società ginnastica Fabriano, che continua a essere un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. La loro dedizione è la base solida su cui nascono campionesse come Sofia". Le parole della sindaca si chiudono con un tributo doveroso alla società che ha cresciuto Sofia: la Ginnastica Fabriano. Non si arriva in cima senza una base forte, fatta di allenatori, dirigenti, staff medico e una visione educativa chiara. Il merito è condiviso e collettivo. Un modello che funziona. Oggi più che mai, Fabriano si conferma non solo fucina di talenti, ma anche simbolo di un sistema sportivo che funziona, dove si investe in formazione, educazione e crescita personale. La presenza di tecnici e figure chiave cresciute in città, oggi protagoniste anche in altri contesti nazionali e internazionali, è la dimostrazione concreta che da qui nasce una scuola vera, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Mentre il futuro di Sofia – e il suo eventuale ritorno a Fabriano – rimane un tema aperto, una cosa è certa: il legame tra la campionessa e la sua città non si spezza. È scritto nella storia, nei successi, nelle emozioni condivise. E sarà sempre uno dei simboli più belli dello sport italiano contemporaneo.

a.c.