Fabriano si arrende alla Luiss. Condannata da due tiri liberi

LUISS

60

RISTOPRO FABRIANO

58

LUISS : Villa 8, Ferrara 2, Salvioni 14, Jovovic 6, Pugliatti 9; Graziano ne, Rocchi 4, Barbon ne, Fallucca 4, Bottelli 6, Cucci 7. All. Paccariè

RISTOPRO FABRIANO: Pisano 10, Gnecchi 15, Dri 7, Carta 2, Molinaro 4; Ottoni ne, Pierotti 9, Centanni ne, Romagnoli ne, Scanzi 5, Scandiuzzi 6. All. Niccolai

Arbitri: Di Salvo di San Giuliano Terme (Pi) e Melaia di Calcinaia (Pi)

Parziali: 26-13 40-33 49-54 60-58

Anticipo della ventiseiesima giornata di serie B girone B con sconfitta in extremis per la Ristopro Fabriano mai davvero in partita nel primo quarto e poi pure avanti nella capitale contro la Luiss, che vince dopo aver quasi sempre condotto ma soffrendo assai nella seconda partew del match 60-58.

Al via, coach Andrea Niccolai deve fare fronte alle solite numerose assenze: come previsto, Centanni e Pierotti, entrambi sulla via del recupero, ci sono ma soltanto in panchina: Centanni non entrerà, il play invece giocherà alla fine 29 minuti segnando 9 punti.

Non c’è invece Raucci, che ad inizio settimana aveva rescisso consensualmente il contratto con la società biancoblù dopo 22 partite giocate a 8.7 punti e 6.2 rimbalzi, ma che ancora non è stato sostituito. Rotazioni inevitabilmente più corte rispetto a quelle già lunghe di suo della Luiss che dopo 3 minuti conduce già 11-5.

Ristopro subito in difficoltà già nelle prime azioni nel contenere la verve dell’attacco capitolino e al 7’ un canestro di Salvioni già mette un margine pesante sui marchigiani, già sotto 23-8. La tripla dell’ex Jesi Fallucca doppia gli ospiti (26-13 all’8’) che alla fine del primo quarto sono già sotto proprio per 26-13. Gara a senza unico? No, perché la Ristopro comincia a giocare e vince il secondo periodo e all’intervallo è sotto 40-33. Ancora meglio il terzo quarto biancoblù con la Ristopro che passa avanti 49-54. Ultimo 10’ di battaglia: Fabriano avanti, i liberi di Rocchi riportano in testa i laziali 60-58 quando inizia l’ultimo minuto: prima Dri e poi Scanzi sbagliano i tiri che avrebbero potuto dare l’overtime o il successo fabrianese e la Ristopro perde ancora in trasferta di un soffio, 60-58. Peccato.

Andrea Pongetti