Fabriano si arrende nel finale. Niente da fare contro Roseto

LIOFILCHEM : Mantzaris 12, Petracca 10, Thioune 2, Santiangeli 26, Durante 9, Donadoini 9, Derivishi, Guaiana 1, Maiga, Klyuchnyk 11, Tamani 7. All. Gramenzi

RISTOPRO FABRIANO: Verri 6, Centanni 23, Stanic 13, Gnecchi, Bedin 11, Negri 19, Giombini 8, Granic, Nkot Nkot, Romagnoli, Carsetti. All. Niccolai.

Arbitri: Paulina di Rivoli e Turello di Rivalta di Torino.

Parziali: 12-19; 33-40; 55-57; 87-80

Note. Liberi: Roseto: 23/30; Fabriano: 18/23; Tiri da due: 17/30; 19/39. Da tre: 10/27; 8/22. Rimbalzi: 37 (off. 11, Mantzaris 9); 33 (off. 10, Giombini 9). Assist: 17 (Durante 4); 11 (Stanic 5).

Fabriano perfetta per 25’ esce sconfitta con onore da un Roseto che negli ultimi 17’ sotto di 14 punti è riuscita prima a rientrare in partita (57-57) approfittando di un Fabriano a corto di fiato, poi nel finale di gara ha preso il comando, è riuscita a contenere il ritorno degli ospiti e al 40’ batte i cartai di 7 (87-80). La squadra di Niccolai esce sconfitta, ma nonostante le assenze di Granic e Bandini è riuscita a tenere testa alla vicecapolista Roseto, sfiorando il colpaccio.

Partenza sprint di Fabriano che al 3’ e a + 4 (4-8). Roseto prova di arginare la fluidità dei fabrianesi che non mollano di un centimetro e al 6’ volano a +8 (6-14) con la tripla di Centanni (8 punti in 6’). Roseto torna a -4 (12-16) all’8’. Al 10’ Fabriano chiude avanti di 7 (12-19). Nel secondo quarto Santiangeli trova il -2 (21-23) al 13’, ma Fabriano nonostante i tanti falli resiste e al 16’ è ancora avanti di 6 (26-32). Roseto migliora la percentuale in attacco ma al 20’ Fabriano è ancora a +7 (33-40). Dopo l’intervallo i cartai sono incontenibili e con Gnecchi al 23’ volano sul +14 (36-50). Nel finale Roseto recupera 12 punti e al 30’ Tamani realizza i liberi del -2 (55-57).

Nell’ultimo quarto succede di tutto con Roseto che prima trova il pari (57-57) poi il +2 con Duranti (70-68) al 34’. Fabriano cede di schianto e al 37’ Roseto è avanti di 8 (78-70). Nel finale Fabriano prova il tutto per tutto, ma alla fine Roseto vince di 7 (87-80).

Angelo Campioni