Fabriano si candida per il comitato che sostiene il verdicchio di Matelica

Il Comune di Fabriano ha espresso parere positivo all’adesione al Comitato amministrativo tecnico scientifico per la candidatura del Paesaggio vitivinicolo del Verdicchio di Matelica nella Sinclinale Camerte al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. "La partecipazione al progetto genera un significativo impatto promozionale e sviluppo per le politiche culturali, proponendosi come leva per rafforzare la valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica del territorio individuato come sinclinale camerte e rafforza il dossier di candidatura alla World Heritage list Unesco – dicono dall’amministrazione comunale -. E poi l’adesione conferisce un valore aggiunto all’obiettivo perseguito da quanto previsto nel Dup relativamente allo sviluppo e all’incentivazione delle attività finalizzate a promuovere la valorizzazione culturale paesaggistica e storica del territorio. Tale opportunità è coerente con le linee programmatiche di mandato". Per il Comune di Fabriano il membro del comitato sarà il sindaco o un suo delegato. Soggetto promotore e coordinatore è il comune di Matelica che si muove assieme a Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino, Pioraco e Cerreto d’Esi e appunto Fabriano.