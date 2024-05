Fabriano, sniffa cocaina e si mette alla guida: 25enne nei guai

Fabriano (Ancona), 30 maggio 2024 – Ancora un giovane trovato alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nei guai un 25enne di Fabriano che è stato fermato dai carabinieri del nucleo Radiomobile in centro di notte. Dai controlli dei militari è emerso che aveva la patente già ritirata. I militari lo hanno invitato a sottoporsi agli esami di primo livello al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. I risultati hanno evidenziato la positività alla cocaina. Per questo motivo, il giovane è stato denunciato per guida con patente ritirata e denunciato, una seconda volta, per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Ma non è tutto perché è stato pure multato per oltre 4mila euro per circolazione con patente ritirata. Infine la sua automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.