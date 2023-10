Fabriano, solchi nella carrozzeria di un Suv in sosta: 40enne nei guai

Fabriano (Ancona), 4 ottobre 2023 – Con un oggetto contundente in pugno danneggia un Suv in sosta: i carabinieri della compagnia di Fabriano rintracciano e denunciano il responsabile. Si tratta di un fabrianese, nato fuori regione, quarantenne disoccupato. Secondo gli inquirenti il quarantenne ha danneggiato il Suv di un quarantottenne regolarmente posteggiato in strada nella zona centrale della città della carta. Quando nel tardo pomeriggio il proprietario si è accorto di quanto era successo alla sua macchina ha subito sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di Fabriano. I militari, hanno acquisito le registrazioni delle telecamere presenti in zona ed hanno potuto identificare in poco tempo e poi denunciare il quarantenne per danneggiamento. Il Suv è stato pesantemente danneggiato nella carrozzeria con graffi profondi tramite un oggetto contundente. Restano da appurare i motivi di tanta furia e se i due si conoscessero.