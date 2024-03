Fabriano, sparano a gatti ed uccelli: denunciati due fratelli

Fabriano (Ancona), 13 marco 2024 – Sparano a gatti e uccelli con una mitraglietta da soft air: arrivano i poliziotti e denunciano due fratelli per maltrattamento di animali. E’ accaduto nei giorni sorsi quando alcune segnalazioni al commissariato di polizia cittadino hanno riferito di due fratelli che vivono in una frazione del fabrianese, soliti sparare “piombini” contro dei gatti randagi che vivono nella zona. In occasione delle segnalazioni alla centrale operativa, gli spari erano in atto secondo quanto riferivano le persone che vivono nella zona. Alcuni poliziotti si sono così recati nella frazione segnalata e, dopo essersi posizionati vicino al punto di sparo che era stato segnalato, osservavano che, da dietro una rete metallica di recinzione, un uomo imbracciava un fucile con mirino di precisione e sparava in direzione del prato circostante. Dopo alcuni colpi sparati, in effetti, i poliziotti hanno visto un gatto che, muovendosi in mezzo all’erba alta, si allontanava con movimenti sofferenti, probabilmente colpito. A quel punto gli agenti hanno deciso di intervenire presentandosi alla porta dell’abitazione dalle cui pertinenze erano partiti gli spari poco prima. Alla porta si presentava proprio l’uomo che i poliziotti hanno effettivamente notato come colui che imbracciava la mitraglietta. Alla contestazione del fatto da parte degli agenti l’uomo ha ammesso di aver sparato e ha consegnato spontaneamente ai poliziotti ai poliziotti una mitraglietta del tipo “softair”, riproduzione in scala reale di una nota arma effettivamente esistente, con carica a gas e caricata a pallini rigidi da 0,30 grammi. L’uomo giustificava il proprio gesto come originato dal continuo dover ripulire lo sporco dei gatti randagi che entravano nella proprietà che abitava assieme al fratello. All’atto della ripartenza, però, i poliziotti sono stati avvicinati da alcuni residenti della frazione i quali rilasciavano dichiarazioni secondo le quali entrambi i fratelli erano soliti “sparare” ai gatti e non solo: anche agli uccelli che volavano nei pressi. Agli agenti non restava che identificare anche il fratello dell’uomo che aveva consegnato poco prima l’arma, con lui convivente. I due uomini, un 44enne ed un 38enne, entrambi fabrianesi, sono stati così di denunciati per maltrattamento di animali: un reato per il quale la legge prevede la pena della reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro.