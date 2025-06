Fabriano, sta per partire: "Ci sto? Affare fatica". Un progetto per i giovani

A Fabriano sta per ripartire il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune", finanziato dalla Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le attività si svolgeranno in tre settimane, dal 30 giugno al 4 luglio, dal 7 all’11 luglio e dal 14 al 18 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Le iscrizioni sono aperte a ragazzi dai 14 ai 21 anni e ai tutor. I giovani saranno suddivisi in squadre, ciascuna guidata da un tutor (giovani dai 22 ai 35 anni con competenze educative), affiancati da un volontario e da un collaboratore del Csv Marche ets per pulizia e decoro degli spazi pubblici in centro, manutenzione degli arredi urbani nei parchi e riqualificazione del percorso "Passeggiando tra la storia" lungo il fiume Giano. A ogni partecipante sarà consegnato un "buono fatica" settimanale del valore di 75 euro.