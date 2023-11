Fabriano, stop alla violenza sulle donne: il dirigente di polizia incontra gli studenti

Fabriano (Ancona), 24 novembre 2023 – Stop alla violenza di genere, stamattina il dirigente del commissariato di Fabriano, Angelo Sebastianelli, coadiuvato da poliziotti specializzati, è intervenuto nell’ambito di una conferenza organizzata dalla scuola media Imondi-Romagnoli di Fabriano. La dirigente scolastica Stefania Tarini, coadiuvata dalle professoresse Ghidetti Nadia ed Ughi Anna Lisa hanno voluto offrire agli studenti di terza media una serie di qualificati interventi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’intervento del dirigente Sebastianelli, nell’ambito delle linee guida del progetto “educhiamo alla legalità” promosso dal questore Cesare Capocasa, ha riguardato la progressione negli anni della normativa a difesa delle donne ed alla riforma in atto particolarmente sentita a seguito del recente fatto di cronaca costato la vita alla 22enne Giulia Cecchettin, il quale ha impressionato e commosso la nazione intera. Presentando la campagna 2023 dell’iniziativa “Questo non è amore” promossa annualmente dalla Polizia di Stato, il dirigente ha illustrato i dati statistici di riferimento del fenomeno dei femminicidi e delle violenze sulle donne (maltrattamenti in famiglia, stalking, revenge porn ecc.) e in special modo di quelli che si realizzano in ambito familiare, sottolineando l’importanza delle misure di prevenzione adottate dal questore. Misure che possano intercettare tendenze alla violenza di genere prima che queste si trasformino in reati violenti. Si sono poi susseguiti gli interventi della responsabile cittadina dell’associazione Artemisia, Cesira Carnevali, della professoressa Diana Boldrini e della vice Presidente della ommissione Pari Opportunità del Comune di Fabriano Valeria Poeta. La risposta degli studenti è risultata di grande interesse e curiosità per la tematica trattata. In molti hanno preso la parola raccontando episodi a loro conoscenza, proponendo domande sul braccialetto elettronico applicato alle persone pericolose accusate di violenza di genere contro le donne, formulando ipotesi di soluzione e miglioramento degli specifici strumenti di intervento contro la violenza connotati di passione e non privi di interessanti intuizioni. E’ stato commentato anche il femminicidio di Concetta Marruocco, avvenuto in tempi recenti a Cerreto d’Esi, da studenti che vivono e hanno parenti vicino all’abitazione dove è avvenuto il terribile delitto. Il ciclo di conferenze ed interventi del commissariato di Fabriano proseguirà nei prossimi mesi con istituti scolastici di Fabriano e di tutti gli altri Comuni della propria giurisdizione.