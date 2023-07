Fabriano Summer, ecco il cartellone: musica, cinema e anche lo sport

"Fabriano summer 2023": ecco il cartellone estivo della città della carta e delle sue frazioni. Si comincia oggi (ore 8) e domani con il torneo di basket in piazza Garibaldi. Alle 14 sempre oggi i "Giochi senza frontiere" ad Argignano e alle 18,30 l’inaugurazione di FabrianoInAcquarello a Palazzo del Podestà. Alle 21,30 Fabrijazz con la Perugia big band in piazza del Comune. Nei primi quattro giorni della prossima settimana poi "talk show filosofici". Prevista anche la "pedalata sotto le stelle" il 5, 12, 19 e 26 luglio dalle 21 con partenza in piazza del Comune. Il 9 luglio spazio al musical Jesus Christ superstar al teatro Gentile. Dal 12 luglio partirà anche il cinema all’aperto ai giardini del Poio. "Ci aspetta un’estate particolarmente interessante per chi rimane in città, con un bellissimo cartellone degli eventi estivi, quest’anno particolarmente ricco e variegato – spiega il sindaco Daniela Ghergo -. A luglio e agosto ogni giorno ci saranno attività di rilievo, dagli eventi musicali a quelli sportivi, dal cinema all’aperto alle feste nelle frazioni, alla scoperta dei musei. L’offerta è arricchita dal contributo di associazioni e parrocchie, anch’esse molto attive nell’organizzare iniziative culturali, come i talk show filosofici, che assumono grande rilievo. Sarà quindi un’estate all’insegna dello svago, del divertimento, ma anche dell’approfondimento culturale, che renderà Fabriano e il suo comprensorio in grado di garantire un’elevata qualità dei servizi culturali per i residenti e per i tanti turisti che la visiteranno".

sa. fe.