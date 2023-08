Fabriano, tenta si sfilare un bracciale a un'anziana: 25enne beccata e denunciata

Fabriano (Ancona), 2 agosto 2023 - Scende dall'auto, si avvicina ad una settantenne fabrianese e con frasi di circostanza cerca di distrarla, ma non riesce nel suo intento. Il tentato furto è avvenuto in una frazione del fabrianese nei giorni scorsi. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri del Norm, nucleo operativo e radiomobile che, a seguito di particolari indagini, sono riusciti a identificare e denunciare per tentato furto una venticinquenne lombarda, pluripregiudicata. Nei giorni scorsi la giovane si è fermata con l'auto guidata da un complice, per le vie di una frazione per abbracciare una donna che stava passeggiando. Con frasi ad effetto ha cercato di distrarla per rubarle un vistoso braccialetto in oro. La settantenne fabrianese, però, si è subito tirata indietro, diffidente, e ha evitato il peggio. Sul posto c'era anche un fabrianese che ha visto la scena e ha preso il numero della targa con la quale la donna se n'è subito andata intuendo di essere stata smascherata. Dei due, quindi si sono perse le tracce. Partite le indagini del nucleo radiomobile, a un primo accertamento si è scoperto che la proprietaria dell'auto non era coinvolta nel fatto. Le indagini sono proseguite e tramite banca dati i militari hanno scoperto che quella macchina era stata fermata sempre a Fabriano più volte e ed erano stati sempre identificati tre passeggeri. Da un controllo tramite foto segnaletica l'anziana ha riconosciuto la giovane che ha tentato di rubarle il bracciale: era una dei tre che circolavano con quell'auto. Grazie alla prontezza della donna che ha fatto un passo indietro, del cittadino che ha memorizzato la targa e allo spirito investigativo dei carabinieri di Fabriano in poco tempo si è risolto il caso anche senza l'ausilio delle telecamere. La venticinquenne è stata denunciata per tentato furto, indagini in corso sul suo complice.,