Fabriano, torna la truffa dell'uomo di mezzo: imprendiitore perde 23mila euro

Fabriano (Ancona), 14 ottobre 2024 - I poliziotti fabrianesi scoprono una nuova truffa messa a segno online e denunciano il presunto autore. Tutto è iniziato nello scorso mese di settembre, quando un imprenditore fabrianese ha presentato denuncia al commissariato di polizia cittadino denunciando di avere subito una truffa online con le modalità del “man in the middle”. In particolare, premettendo di avere da diversi anni rapporti di affari con una ditta fornitrice del nord Italia, intorno alla metà del mese di settembre aveva ricevuto una mail nella quale il partner commerciale gli comunicava di avere cambiato banca di appoggio per i pagamenti. Di conseguenza la presunta ditta del Nord aveva inoltrato un nuovo Iban. Viste le lunghe e corrette relazioni di affari che avevano sempre contraddistinto i rapporti tra loro, l’imprenditore fabrianese ha registrato questa comunicazione procedendo, qualche giorno dopo, a effettuare il bonifico per una fattura in scadenza, dell’importo di oltre 23mila euro, sul nuovo conto corrente. Dopo qualche giorno, il creditore ha iniziato a sollecitare il pagamento di quella fattura: il fabrianese ha spiegato di aver eseguito il bonifico e ha inviato la contabile di pagamento effettuato sul nuovo Iban. A quel punto l’imprenditore ha scoperto, suo malgrado, che la mail che aveva ricevuto con il cambio dell’indirizzo di pagamento era in realtà una comunicazione che truffatori altamente specializzati avevano prodotto ed inoltrato ad hoc, “nascondendo” il falso indirizzo mail mittente con quello usato da anni dal fornitore dell’imprenditore fabrianese. Non solo: anche l’immagine grafica, la composizione e la firma del responsabile amministrativo erano, in tutto e per tutto, conformi alle comunicazioni da sempre ricevute. A quest’ultimo, non è rimasto altro che proporre denuncia per la truffa subita. I poliziotti di Fabriano sono risaliti con celerità all’intestatario del conto corrente incriminato che risultava essere un 38enne residente in Lombardia, non nuovo a precedenti giudiziari per fatti analoghi. Verificata da parte dei poliziotti la consistenza del conto, purtroppo, questo, poco dopo il versamento dell’imprenditore fabrianese, era stato “svuotato” con un immediato bonifico a favore di un Iban estero del nord Europa. Il presunto autore del reato è stato denunciato e al fabrianese non è rimasto altro purtroppo che effettuare un nuovo bonifico che stavolta è arrivato davvero al suo fornitore.