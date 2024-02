Fabriano, trionfo supplementare

Virtus Padova

79

Ristopro Fabriano

82

Dopo 1 tempo supplementare

RISTOPRO FABRIANO: Centanni 15, Stanic 7, Gnecchi 18, Bedin 11, Bandini, Negri 18, Granic 7, Giombini , Nkot Nkot, Romagnoli, Carsetti. All. Niccolai.

VIRTUS : Cecchinato 6, Schiavon 3, Cagliani 3, Scanzi 10, Marchet 4, Antelli 15, Ferrari 15, Padovan 3, Bianconi 10, Molinaro 13, Bedin. All. De Nicolao

Arbitri: Giordano di Chivasso (To) e Marenna di Gorla Minore (Va).

Parziali: 26-20; 15-16; 12-17; 16-16; 10-13

Note – Liberi: Padova 18/21; Fabriano 20/33; Tiri da due: 14/41; 22/50. Da tre: 11/36; 6/26. Rimbalzi: 53 (off. 19, Molinaro 8); 53 (off. 19, Giombini 16). Assist: 12, Cecchinato 4); 10 (Stanic 4).

Fabriano sbanca Padova dopo un tempo supplementare e una gara giocata con grinta, determinazione e senza mai mollare. Ci sono voluti 45’ per avere la meglio sui ragazzi di De Nicolao da parte dei cartai che dopo un primo tempo altalenante sono riusciti nella ripresa a recuperare 9 lunghezze e chiudere al 40’ in parità (69-69). All’over time Padova è sempre avanti con Fabriano a rincorrere fino a un minuto dal termine quando trova la parità (79-79). Nel finale la coppia Centanni-Negri non sbaglia e Fabriano vince di 3 (79-82).

La partita. Fabriano al 2’ è avanti di 3 (6-9), Padova non demorde e con una tripla di Scanzi ottiene il primo vantaggio (11-9 al 3’). Al 6’ Padova è a +5 (19-14). Nel finale i locali chiudono al 10’ avanti di 6 (26-20). Nel secondo quarto Padova allunga a +7 (31-24 al 12’), ma Fabriano con un parziale di 6-0 torna al 15’ a -1 (31-30). Al 18’ Padova vola a +7 (39-32), ma nel finale Fabriano è a -5 (41-36). Al rientro dopo l’intervallo Fabriano sbaglia e Padova vola a +9 al 23’ (45-36). I ragazzi di Niccolai con un parziale di 9-0 tornano in partita riequilibrando il risultato al 25’ (45-45). Al 28’ Fabriano mette la testa avanti (+1, 49-50) ma non allunga. Padova resiste e fissa il risultato al 30’ sul 53 pari. Nell’ultimo quarto al 23’ Fabriano trova il +7 (55-62) con il trio Gnecchi-Negri-Centanni. Padova con un parziale di 14 a 2 torna a +5 (69-64) 38’. Al 40’ è ancora parità con Fabriano che fissa il risultato sul 69 pari. Al supplementare i cartai rincorrono, ma nel finale con la coppia Centanni-Negri battono Padova e al 45’ chiudono avanti di 3 (79-82).

Angelo Campioni