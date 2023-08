Fabriano, turismo "boom". La sindaca Ghergo: "A Ferragosto, Museo della Carta da sold out"

"Boom di turisti in città, Fabriano è ora in grado di attirare turisti da tutta Italia e dall’estero". Così il sindaco Daniela Ghergo dopo il ponte di Ferragosto dove non sono mancate le presenze in città nonostante il caldo torrido. "Il Museo della Carta e della Filigrana – rimarca il primo cittadino - si dimostra un’attrattiva culturale unica, in grado di attirare turisti da tutta Italia e dall’estero. I numeri registrati a Ferragosto lo dimostrano, il museo ha registrato il tutto esaurito e ha fatto da volano anche per gli altri poli culturali cittadini. Sono state ben seicento le presenze in una sola giornata: numeri da record che dimostrano ancora di più la potenzialità delle nostre offerte culturali. E questa nuova atmosfera si è percepita a colpo d’occhio: per la prima volta Fabriano, a Ferragosto, non si è svuotata ma si è riempita di turisti, che hanno vivacizzato le vie del centro, affollato i locali di ristorazione aperti, dato una nuova immagine della città. Tutti i musei civici e i siti culturali sono rimasti aperti per permettere ai turisti e ai cittadini rimasti in città di godere di un percorso culturale alla scoperta dei nostri tesori. Certo, c’è molto da fare e da migliorare – aggiunge la sindaca, Daniela Ghergo - ma questi sono segnali importanti che dimostrano che la direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato anche nel giorno di festa, inclusi i ristoratori che hanno scelto di invertire la tendenza e di rimanere aperti. Il mese di settembre (dal 7 al 10 settembre, ndr), con l’evento Unesco ‘Carta è Cultura‘ e le altre numerose iniziative in programma, sarà un’altra occasione per aprire la nostra città ai numerosi visitatori che ci attendiamo da tutta Italia e dall’estero".

Numerosi in questi giorni sono anche i turisti che stanno visitando la Pinacoteca civica, il museo Guelfo e l’Oratorio della Carità. Tra le 600 presenze al museo carta a Ferragosto la maggior parte dei turisti italiani provenivano da Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio. Tra gli stranieri, tedeschi, francesi e olandesi i più presenti. Nel week end precedente al Ferragosto erano stati 900 gli ingressi al museo della carta, 200 alla Pinacoteca civica, 50 al museo Guelfo e 126 all’Oratorio della Carità. Tantissime anche le presenze alle Grotte di Frasassi, meta che continua a richiamare migliaia di visitatori ogni mese.

Sara Ferreri