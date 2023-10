Fabriano, ubriaco inveisce contro la donna tamponata: denuncia e patente sospesa per lui

Fabriano (Ancona), 24 ottobre 2023 - Ubriaco tampona un’auto allo ‘stop’ inveisce contro la conducente, all’arrivo dei poliziotti barcolla ma rifiuta di sottoporsi ad alcol test: denunciato 45enne fabrianese che rischia anche l’arresto oltre ad una sanzione particolarmente salata. Tutto è accaduto lo scorso week end di pomeriggio quando sono alcune segnalazioni alla polizia con richiesta di intervento per persone che litigavano animatamente in prossimità di un incrocio di via Dante. La volante, giunta immediatamente sul posto, ha verificato come i litiganti fossero due automobilisti che avevano avuto, poco prima, un incidente. Un’utilitaria guidata da una donna, ferma ad uno “Stop”, era stata tamponata da un Suv condotto da un uomo. L’uomo però contestava alla donna una scarsa perizia nel non essere “passata” quando le condizioni del traffico lo consentivano e questo aveva determinato la sua manovra che, seppur azzardata, gli avrebbe permesso di inserirsi nella scia del traffico veicolare principale senza rispettare lo “stop” e quindi senza aspettare ulteriormente. La donna, invece, oltre ad avere subito danni ingenti dal sinistro, alla richiesta di scambio di dati destinati alle rispettive assicurazioni, non otteneva risposte se non affermazioni pretestuose che la preoccupavano.. Per questo motivo aveva iniziato ad agitarsi e anche lei, come alcuni automobilisti di passaggio, aveva richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti intervenuti, dopo avere effettuato i primi rilievi fotografici e assicurato il sicuro ripristino della circolazione, hanno proceduto alle operazioni di identificazione e verifica dei veicoli coinvolti. Durante questa attività i poliziotti hanno notato una sintomatologia riconducibile ad abuso di sostanze alcoliche per l’autista del suv. Oltre all’alito persistente, infatti, i poliziotti avevano di fronte un soggetto che, a tratti, aveva difficoltà ad avere equilibrio negli spostamenti a piedi: parlando con gli agenti, inoltre, biascicava le parole in contesti verbali che risultavano, talvolta, poco comprensibili. A specifica richiesta l’uomo sosteneva non essere ubriaco ma solo di avere bevuto, poco prima, una caffè corretto. I poliziotti lo hanno invitato a seguirli al pronto soccorso per sottoporsi, con le previste garanzie di legge, agli esami ematici: l’automobilista, dopo qualche istante di incertezza però ha rifiutato l’invito. Per questo gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida e sequestro amministrativo del Suv. Per il sinistro evidentemente provocato, il veicolo sarà sottoposto a fermo amministrativo di 180 giorni. Il fabrianese 45ennesi è così beccato una denuncia per guida in stato di ebbrezza: questo potrà comportare l’arresto da 6 a 18 mesi oltre ad una ammenda da 1.500 a 6mila euro. Anche la sua patente subirà la decurtazione di ben 10 punti.