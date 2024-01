Fabriano, un anno di sorrisi: "Ma il difficile viene ora"

Un anno decisamente positivo per la Ristopro Fabriano che pur tra mille difficoltà (in primis il Palasport) ha disputato una grande stagione agonistica 22/23 perdendo la finale playoff per salire in A2 all’ultimo respiro contro la squadra capitolina dopo cinque gare giocate punto a punto. Molto travagliato l’avvio del campionato 23/24 con un po’ di difficoltà finanziare risolte con l’arrivo di alcune risorse. Un inizio torneo entusiasmante poi alcune difficoltà complici alcuni infortuni di troppo e la panchina troppo cotta. Nell’ultima giornata prima di Natale i ragazzi di Grandi sono usciti sconfitti dopo un tempo supplementare dopo aver giocato una gara super arrendendosi solo all’ennesimo fallo tecnico (forse un po’ più di serenità all’Interno della squadra è quello che ci vorrebbe). Prossimo impegno casalingo contro San Vendemiano, formazione molto forte che in classifica chiama 24 a 4 punti dalla capolista Ruvo di Puglia. Fabriano in graduatoria chiama 16 e avanti a lei a ben 8 team e per quello che fino a questo momento ha dimostrato di essere all’altezza delle altre. Peccato aver ceduto il passo alle avversarie soprattutto nei minuti finali dopo aver giocato ottime gare. "Difficile - afferma coach Federico Grandi - a questo punto del campionato stilare un bilancio: ci è mancata continuità nel rendimento, abbiamo alternato ottime partite ad altre meno buone e sicuramente i problemi fisici che abbiamo avuto soprattutto quest’ultimo mese non ci hanno aiutato. Abbiamo avuto la conferma di quanto questo campionato sia duro ed equilibrato, ogni partita devi dare il massimo per provare a portare a casa i due punti perché non ci sono squadre "materasso" ma allo stesso tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare anche contro le più forti ed attrezzate". "Noi - continua l’allenatore cartaio - siamo cresciuti tanto soprattutto dal punto di vista offensivo, a livello di letture ed esecuzione mentre dobbiamo assolutamente continuare a lavorare sulla fase difensiva perché è molto chiaro che lì abbiamo i margini di miglioramento più importanti. Stiamo sfruttando la pausa per recuperare la condizione fisica migliore e per prepararci alla difficile sfida di domenica contro San Vendemmiano. Hanno tanti giocatori di talento, su tutti Gluditis che è uno dei migliori stranieri del campionato".

Angelo Campioni