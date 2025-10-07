Fabriano, una donna gli si avvicina per derubarlo, la polizia la blocca

Fabriano (Ancona), 7 ottobre 2025 – Tenta di avvicinare un anziano al mercato, forse per derubarlo ma viene stoppata dalla polizia. Nell’ambito di una intensa attività di controllo del territorio, i poliziotti della Volante” del commissariato, sabato scorso. hanno perlustrato le aree del centro storico fabrianese rivolgendo particolare attenzione a quelle caratterizzate dal maggior flusso di persone interessate dal mercato settimanale di piazza Garibaldi. Nel corso della mattinata, l’attenzione degli agenti è stata attirata dal comportamento di una giovane donna, ben vestita, che, con atteggiamento suadente, dopo avere avvicinato un anziano, cercava di prenderlo sottobraccio in segno di confidenza. Lui cercava di allontanarla ma senza successo. Così i poliziotti si sono avvicinavano alla donna richiedendo un documento di identificazione. La giovane inizialmente ha gridato e ha cercato di opporsi e allontanarsi dall’area di mercato. Una volta raggiunta e fermata dagli agenti, prima ha detto di non avere al seguito documenti di riconoscimento, poi ha esibito un certificato medico riportante generalità che non potevano essere associate a lei. Così i poliziotti l’hanno portata in commissariato per identificarla e per i rilievi di legge. Durante le operazioni, la donna continuava a inveire e offendere uno dei poliziotti responsabile, a suo dire, di averle “rovinato la giornata”. Le verifiche identificative hanno restituito le generalità della donna, una trentenne comunitaria, residente a Roma, con trascorsi penali per reati contro il patrimonio, tra i quali furti eseguiti con la tecnica “dell’abbraccio”. Non avendo altro motivo dichiarato e legittimo per trattenersi a Fabriano, è stata allontanata dalla città. I poliziotti hanno poi ascoltato l’anziano il quale affermava che la donna, con espressioni che non riusciva bene a capire aveva provato ripetutamente di avvicinarsi a lui, malgrado i suoi tentativi di allontanarsi. La trentenne è stata così denunciata all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere di rifiuto di indicazioni in riferimento alla propria identità e oltraggio a pubblico ufficiale. Ma non è tutto perché è in corso di valutazione da parte del questore di Ancona l’eventuale adozione di misure di prevenzione nei confronti della donna. I controlli del commissariato proseguiranno senza sosta in ottica preventiva di ogni reato.