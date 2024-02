Fabriano, urla e aggredisce una donna fuori dal bar: 41enne denunciata

Fabriano (Ancona), 16 febbraio 2024- Urla e aggredisce una donna che esce dal bar fino a farla rovinare a terra: nei guai 41enne di origine extracomunitaria da diversi anni residente a Fabriano. E’ accaduto all’uscita del bar della stazione ferroviaria di Fabriano. Per ragioni ancora oggetto di attività di indagine, ma verosimilmente futili, la 41enne si è scagliata prima verbalmente poi fisicamente nei confronti di una giovane donna, anch’ella fabrianese, che stava uscendo da bar. Le urla dell’aggredita, che è caduta a terra, hanno richiamato l’attenzione dei presenti e, soprattutto, degli agenti della polizia ferroviaria di Fabriano che sono prontamente intervenuti per mettere fine a quanto stava accadendo. Mentre l’aggredita si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano per essere medicata, la Polfer ha comunicato all’autorità giudiziaria i fatti, inoltrando anche alla divisione anticrimine della questura di Ancona la proposta di emanazione del provvedimento preventivo del Dacur. L’istruttoria che ne è conseguita, ha fatto emergere che la 41enne non era nuova a episodi di violenza e di danneggiamento per i quali era stata più volte oggetto di segnalazioni all’autorità giudiziaria da parte del commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano. In una occasione, era stata denunciata per avere scagliato una bottiglia di vetro contro una autovettura ferma a un semaforo cittadino. Ma non è tutto per la 41enne denunciata per lesioni personali è stato deciso, anche, per l’adozione da parte del questore Cesare Capocasa del Dacur, provvedimento di un anno di divieto di accesso alla struttura commerciale della stazione ferroviaria di Fabriano e di stazionamento nelle sue immediate vicinanze. La violazione del dispositivo comporterebbe la pesante pena della reclusione da uno a tre anni e la maxi multa da 10mila a 24mila euro.