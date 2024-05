Fabriano, va al party universitario e le rubano lo smartphone: nei guai l'organizzatore

Fabriano (Ancona) 15 maggio 2024 – Furto di un telefonino di alta gamma ad una festa universitaria: i poliziotti di Fabriano denunciano lo studente organizzatore del party per furto e ritrovano lo smartphone sottratto. Nel mese scorso una23enne fabrianese è stata invitata ad una festa universitaria nel fabrianese. L’invito proveniva da alcuni compagni di studi che, approfittando della disponibilità della abitazione di campagna di uno di questi, avevano organizzato una serata con cena, musica e ballo. La giovane riferiva di aver trascorso una serata all’insegna del divertimento, particolarmente partecipata sia da frequentatori della stessa facoltà che da amici di questi. Nella nottata successiva terminata la festa gli amici sono rientrati a casa. Lungo il tragitto, però, la giovane si è accorta di non avere più al seguito il proprio smartphone, acquistato di recente. Senza esito anche le ricerche all’interno della propria auto. Insieme ai suoi accompagnatori, la giovane è tornata nell’abitazione dove si era svolta la festa: insieme all’ospite, impegnato a sistemare casa, hanno cercato il telefonino, purtroppo inutilmente. L’indomani, ritenendo che lo smartphone le potesse essere stato rubato da qualche universitario invitato, la fabrianese ha sporto denuncia al commissariato di Fabriano. Grazie ad indagini di natura tecnica disposte dall’autorità giudiziaria, i poliziotti hanno verificavato che lo smartphone era attivo ma sullo stesso non era più operante la sim della giovane derubata. Al suo posto, invece, risultava essere operativa la sim di un altro gestore telefonico intestata proprio al giovane universitario che aveva organizzato e ospitato la festa. Bastava quindi ai poliziotti fabrianesi interloquire direttamente con il ragazzo (25enne originario di una regione del sud Italia, da anni residente nel fabrianese) per ottenere la restituzione dello smartphone (del valore di oltre mille euro). Questo è stato riconsegnato alla derubata, dimostratasi incredula dell’epilogo della vicenda.