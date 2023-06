Fabriano, verso una città turistica con workshop e educational

Verso una città sempre più a misura di turismo. "Il primo, il due e il tre luglio – spiega l’assessore al Turismo Andrea Giombi (nella foto) – abbiamo organizzato un educational e uno workshop per promuovere con operatori buyer del settore turismo il nostro territorio. Verranno pertanto degli operatori turistici da tutta Italia a Fabriano e a loro verrà presentato e fatto visitare il nostro territorio. Al contempo verrà organizzato uno workshop dove gli operatori turistici verranno messi in contatto con gli operatori locali. L’obiettivo è vendere il pacchetto turistico ‘Fabriano’ con tutte le sue ricchezze ed eccellenze. All’evento – conclude l’assessore Andrea Giombi, in prima linea per favorire collaborazioni e iniziative in gradi di attrarre persone nella città della carta – sono stati invitati anche gli enti pubblici del nostro territorio per una visione di insieme comune". L’appuntamento per il workshop si terrà lunedì dalle 9.30 fino alle 12.30 al salone del Cag.