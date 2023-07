Fabriano, vietato l'utilizzo di farine di insetti nelle mense scolastiche

"Dopo l’approvazione in consiglio comunale della mozione da me presentata, Fabriano sarà una di quelle città a vietare l’utilizzo di farine di insetti nelle mense scolastiche". Così il consigliere comunale di opposizione PIno Pariano, firmatario della mozione. "La mia richiesta – spiega Pariano- è quella che come accade oggi, anche in futuro, non venga permesso l’utilizzo di farine derivanti da insetti per la preparazione dei pasti in tutte le nostre mense scolastiche cittadine. Con questa presa di posizione non intendo limitare le libertà di nessuno, lasciando ai consumatori la scelta di mangiare cosa vogliono in privato, ma se si parla di mense scolastiche, ribadisco con forza che la somministrazione di questi prodotti, che niente hanno a che fare con la nostra dieta e con le nostre tradizioni e abitudini culinarie, dovrebbe continuare a non essere prevista".