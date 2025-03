Fabriano vince la battaglia contro Salerno

Fabriano 68 Salerno 66

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 16, Centanni 11, Gnecchi 7, Carta, Molinaro 19; Pisano 8, Romagnoli ne, Ottoni ne, Hadzic ne, Scandiuzzi 2. All. Niccolai

SALERNO: Cappelletti 8, Chaves 19, Zampa 6, Kekovic 9, Matrone 3; Candotto, Saladini 10, Mei 7, Duranti 2, Misolic 2. All. Carone

Arbitri: Rinaldi di Livorno e Melai di Calcinaia

Parziali: 21-22 33-30 44-53 68-66

Autentica battaglia, ma la Ristopro Fabriano vince ancora e accarezza i play-in. Altro successo per la squadra di coach Andrea Niccolai che riprende la sua marcia vincendo 68-66 nonostante l’assenza di Hadzic dopo la sosta forzata del campionato di Serie B nazionale della scorsa settimana per le finali di Coppa Italia a cui i fabrianesi non erano qualificati. Ma non è stato facile confermare la legge del PalaChemiba contro un Salerno combattivo, che trascinato dal suo straniero Chaves ha reso vita dura e sfiorato il colpaccio con una migliore seconda parte di gara. Tanto equilibrio infatti nei primi 20’ con un primo quarto dal punteggio alto (21-22) e un secondo dove si segna pochissimo ma che la Ristopro chiude avanti 33-30. Terzo quarto però tutto ospite: i canestri di Chaves fanno male, la tripla di Saladini ancora di più perché manda le squadre all’ultimo miniriposo con Salerno in vantaggio 44-53. Fabriano cambia però marcia nel quarto conclusivo: Centanni riporta a contatto i suoi (55-56 al 36’) e si va verso un finale punto a punto.

Ancora la guardia anconetana a firmare il nuovo vantaggio fabrianese con la tripla del 61-58 con ancora 3’ da giocare, dopo la quale però Chaves si carica di nuovo sulle spalle i suoi riportandoli avanti sul 61-62 grazie alla tripla della parità e al tiro libero realizzato per un fallo tecnico fischiato ai locali. Mentre si ci avvicina all’ultimo minuto ecco la tripla del giovane Pisano, ancora una volta positivo dalla panchina, per il 65-62 al 39’ da cui Salerno non riuscirà più a risalire. I liberi di Mei infatti tengono i campani a contatto nell’ultimo minuto (66-64) ma la schiacciata di Molinaro fa esplodere il pubblico locale mettendo un’ipoteca sul match (68-64 a 19 secondi dal termine). Inutile l’ennesimo canestro finale di Chaves, finisce 68-66 e per Fabriano arriva un’altra vittoria e la conferma di un periodo positivo, che dà continuità al grande exploit nel derby di Jesi contro la General Contractor nell’ultima partita prima della sosta per la Coppa Italia della settimana precedente.